Apple dévoile une solution innovante contre les troubles auditifs grâce à ses écouteurs

Apple continue d’innover, cette fois en transformant ses célèbres AirPods Pro 2 en véritables aides auditives. Grâce à une mise à jour logicielle gratuite, les utilisateurs pourront tester leur audition et ajuster les réglages de volume et de tonalités en quelques minute via leur iPhone ou iPad. La marque à la pomme croquée a obtenu l’autorisation de la FDA (Agence américaine des médicaments) pour déployer cette fonctionnalité révolutionnaire. Une innovation qui fait suite à des essais cliniques qui ont démontré que l’auto-ajustement des AirPods par les utilisateurs offrait des résultats comparables à ceux obtenus par un audioprothésiste.

Une avancée vers l'accessibilité

Apple s’inscrit dans une démarche d’inclusion en rendant ses AirPods Pro 2 compatibles avec cette fonction d’aide auditive. L’objectif est de rendre les appareils auditifs plus accessibles et d’en baisser le coût. En effet, ces écouteurs, proposés à 279€ en France, pourraient permettre d’éviter l’achat de dispositifs médicaux très coûteux, tout en conservant leur fonction principale d’écoute de musique ou de communication.

Le système, basé sur l’amplification de certaines fréquences, aide à rendre les sons plus clairs, plus audibles, et améliore la compréhension des conversations pour les personnes atteintes de défiances auditives. La mise à jour, attendue dès l’automne 2024, pourrait être disponible dans plus de 100 pays et régions, notamment au Japon et en Allemagne, sous réserve d’approbation par les autorités locales.



Dans le monde, environ 1,5 milliard de personnes sont concernées par une déficience auditive et les projections de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) suggèrent que, d’ici 2050, elles seront 2,5 milliards. En France, un adulte sur quatre serait concerné par une forme de déficience auditive selon une étude menée par une équipe de recherche de l’Inserm et d’Université Paris Cité au PARCC (Paris Cardiovascular Research Center, unité Inserm 970), en collaboration avec l’AP-HP et l’hôpital Foch à Suresnes.