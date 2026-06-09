Amende ou bon sens ? La SNCF et son protocole font polémique

Un jeune a reçu une amende de 170 euros par la SNCF parce qu'il a présenté une photo de sa carte d'identité, ainsi que ses cartes vitale et étudiante lors d'un contrôle.

Un jeune homme contrôlé dans un train présente une photo de sa carte d'identité sur son téléphone, ainsi que plusieurs autres documents à son nom. Pourtant, il est verbalisé car comme le veut le protocole de la SNCF, les passagers doivent présenter un justificatif d’identité original en cours de validité avec photo.

Immédiatement, une question surgit : plusieurs documents concordants ne valent-ils pas mieux qu'un seul document officiel ?

À première vue, la réponse semble évidente. Si quelqu'un présente une photo de sa carte d'identité, une carte Vitale, son compte SNCF et d'autres justificatifs portant le même nom, il paraît raisonnable de conclure qu'il est bien la personne qu'il prétend être. D'un point de vue factuel, le faisceau d'indices est même parfois plus convaincant qu'un unique document officiel.

Mais cette affaire révèle un mécanisme beaucoup plus profond. La SNCF ne cherche pas seulement à identifier un voyageur. Elle doit appliquer une règle identique à des millions de voyageurs, par des milliers de contrôleurs différents.

Car dès lors que l'on autorise le « bon sens » du contrôleur, une difficulté apparaît. Combien de documents faut-il pour être convaincant ? Deux ? Trois ? Une photo floue est-elle acceptable ? Une capture d'écran ? Une photocopie ? Chaque situation devient discutable. Chaque contrôle devient potentiellement une négociation.

Or les grandes organisations ont horreur des exceptions. Non parce qu'elles méprisent le discernement, mais parce qu'elles doivent garantir que deux personnes placées dans une situation comparable recevront la même réponse. C'est une exigence d'égalité de traitement autant qu'une nécessité pratique.

Le paradoxe est donc le suivant : dans ce cas particulier, le bon sens semble plaider pour le voyageur. Pourtant, à l'échelle d'un réseau entier, la règle la plus simple est souvent la seule qui puisse être appliquée de manière uniforme. Nous avons l'impression que le contrôleur aurait dû exercer son jugement. Mais le système est précisément conçu pour que le moins possible dépende du jugement individuel.

Au fond, cette affaire ne parle pas vraiment d'une photo de carte d'identité. Elle raconte quelque chose de plus vaste : dans les grandes organisations modernes, entre le bon sens et l'égalité de traitement, c'est presque toujours l'égalité de traitement qui l'emporte.