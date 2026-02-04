Quand l’aviation repousse les frontières du possible

Relier des continents sans escale n’est plus un rêve inaccessible. Un nouvel airbus va permettre des vols ultra-long-courrier.

Avec l’A350-1000ULR, Airbus et la compagnie aérienne australienne Qantas s’attaquent à l’un des derniers verrous de l’aviation commerciale : le vol ultra-long-courrier. Capable de rester en l’air plus de vingt heures, cet appareil révolutionne autant la technique que l’expérience passager et le modèle économique des compagnies long-courriers.

Jusqu’ici, les vols entre villes très éloignées nécessitaient des escales. Le projet Sunrise de Qantas, qui prévoit des liaisons directes entre l’Australie et l’Europe ou les États-Unis, bouleverse cette logique. Pour atteindre cette autonomie inédite, Airbus a opté pour une réingénierie ciblée plutôt qu’un changement radical de forme.

L’A350-1000ULR conserve le design classique d’un long-courrier, mais bénéficie d’une structure allégée, d’une aérodynamique améliorée et de moteurs Rolls-Royce Trent XWB de dernière génération. La capacité en carburant a été augmentée de 20 000 litres grâce à un réservoir supplémentaire placé à l’arrière du fuselage, permettant de parcourir l’équivalent d’un hémisphère sans escale.

La cabine a également été repensée. Avec seulement 238 sièges contre plus de 300 dans les versions standards, elle privilégie le confort et intègre une zone bien-être libre d’accès. Chaque classe, de la suite privée à l’économie, a été conçue avec des experts en sommeil et ergonomie pour réduire la fatigue sur de très longues distances.

Qantas mise ainsi sur le gain de temps : environ quatre heures de moins qu’un vol avec escale, un argument décisif pour une clientèle internationale aisée. Les billets seront environ 20 % plus chers, reflétant l’exclusivité et la rareté de ce service.

Au-delà du confort et de l’efficacité, l’A350-1000ULR a aussi une dimension stratégique. En reliant directement l’Australie aux grands centres économiques mondiaux, il réduit symboliquement l’isolement du pays et renforce sa présence sur la scène internationale. Les premiers essais en vol débuteront en 2026 et le premier vol commercial est prévu pour le premier semestre 2027. Une fois opérationnels, ces appareils offriront les liaisons commerciales les plus longues au monde, transformant un exploit technique en outil de prestige et de puissance.