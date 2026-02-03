Le concert comeback de BTS sera diffusé sur Netflix en direct en France et dans le monde

L’annonce va réjouir tous les fans de BTS qui n’ont pas réussi à mettre la main sur un billet pour leurs deux concerts au Stade de France, à Paris, les 17 et 18 juillet prochains.

Ce mardi 3 février, Netflix a annoncé qu’elle diffuserait en exclusivité et en direct, dans plus de 190 pays, dont la France, le concert de comeback du célèbre groupe de K-pop sud-coréen. Intitulé BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, celui-ci sera proposé le 21 mars prochain sur la plateforme de streaming.