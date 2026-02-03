Le concert comeback de BTS sera diffusé sur Netflix en direct en France et dans le monde
Publié : 3 février 2026 à 8h55 par Elodie Quesnel
La plateforme de streaming annonce ce mardi 3 février la diffusion du premier concert de BTS le 21 mars prochain. Diffusion en direct dans 190 pays dont la France.
L’annonce va réjouir tous les fans de BTS qui n’ont pas réussi à mettre la main sur un billet pour leurs deux concerts au Stade de France, à Paris, les 17 et 18 juillet prochains.
Ce mardi 3 février, Netflix a annoncé qu’elle diffuserait en exclusivité et en direct, dans plus de 190 pays, dont la France, le concert de comeback du célèbre groupe de K-pop sud-coréen. Intitulé BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG, celui-ci sera proposé le 21 mars prochain sur la plateforme de streaming.
Un retour en grande pompe
2026 sera clairement l’année BTS. Un nouvel album, ARIRANG, sera disponible le 20 mars prochain, la veille d’un retour sur scène après quatre ans d’absence. Les membres de BTS avaient dû s’effacer de la scène musicale afin d’effectuer leur service militaire.
Ce retour dans les bacs comme sur scène a entraîné une véritable euphorie chez les fans. Les billets se sont vendus en quelques minutes, notamment pour les deux concerts au Stade de France, les 17 et 18 juillet. Deux dates qui ont également affolé les réservations d’hôtels dans la capitale.