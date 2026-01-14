Amir comédien le temps d'une série pour TF1 dès le 2 février

Amir laisse de côté son costume de chanteur, le temps d'enfiler celui de comédien pour la série en quatre épisodes, La Belle et le Boulanger sur TF1. Première diffusion le lundi 2 février 2026.

C’est une autre facette d’Amir que le public pourra découvrir à partir du lundi 2 février sur TF1. L’artiste n’apparaîtra pas sur le petit écran pour interpréter ses tubes, mais dans la peau d’un comédien. Amir est en effet à l’affiche de la mini-série La Belle et le Boulanger. Une adaptation d’une série israélienne, composée de quatre épisodes, qui seront diffusés sur la chaîne.

Amir déjà comédien au théâtre C’est une première pour le chanteur révélé en 2014 dans The Voice sur le petit écran, mais pas tout à fait une première en tant que comédien. En 2022, Amir avait en effet joué dans la pièce de théâtre Le Nageur d’Auschwitz, dans la peau d’Alfred Nakache. Un seul-en-scène qui lui a sans doute donné envie de réitérer l’expérience.