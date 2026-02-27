Les Enfoirés vous proposent une ballade ce vendredi soir sur TF1

Le spectacle des Enfoirés 2026 sera diffusé ce vendredi 27 février, à partir de 21h10 sur TF1. Nouveaux artistes, hymnes mais aussi pop up store inédit dans le centre de Paris. On vous dit tout.

C’est l’un des événements de chaque début d’année : la diffusion du spectacle des Les Enfoirés. Cette année, il est diffusé une semaine plus tôt, en raison de la programmation liée aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. C’est donc ce vendredi 27 février, à partir de 21h10, que le spectacle "Les Enfoirés en ballade" sera diffusé sur TF1. Il a été enregistré lors des sept concerts donnés à l'Accor Arena de Paris. Comme chaque année, plusieurs dizaines d’artistes répondent présents pour ces concerts festifs au profit des Restos du Cœur.

De nouvelles recrues Comme chaque année, la troupe des Enfoirés fait une place aux petits nouveaux. Pour la promotion 2026, on retrouve, le footballeur du PSG et Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, les chanteuses révélées par la "Star Academy" Marine et Helena, la chanteuse Styleto, l’humoriste Jarry, les Youtubeurs Tibo InShape et McFly et Carlito et la violoniste Esther Abrami. Ça sera aussi le retour de Florent Pagny et Bénabar.

Non pas un mais deux hymnes en 2026 Pour cette nouvelle édition, non pas un mais deux hymnes. Le premier a été écrit et composé par la chanteuse Santa. Tout se casse a été dévoilé début janvier. Mais un second hymne, composé par Gaëtan Roussel, chanteur de Louise Attaque sera dévoilé à l'occasion de la diffusion du spectacle. Son titre : L'île aux Trésors.

Le CD et DVD disponible dès ce samedi 28 février Comme les années précédentes, le CD et le DVD du spectacle seront disponibles à la vente dans les magasins dès ce samedi 28 février. Un CD ou un DVD acheté rapporte 17 repas aux Restos du Cœur en faveur des plus démunis. En 2025, 112 781 albums des Enfoirés ont été vendus.