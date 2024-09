Amir de retour avec un nouvel album, « C Amir » !

Quatre ans que les fans l’attendaient ! Amir est de retour ce vendredi 13 septembre avec un quatrième album studio, baptisé « C Amir ». Ce nouvel opus comporte 12 chansons, dont Sommet, que les Français ont pu entendre tout l’été puisqu’elle accompagnait la diffusion des Jeux Olympiques à la télévision. « En janvier dernier, j’ai demandé à 10 amis de descendre dans le sud avec moi, pour écrire ensemble. On est arrivé les mains vides, on s’est promis de rentrer avec un album. On avait 10 jours pour le faire. 12 chansons y sont nées, les plus importants de ma carrière », écrit le chanteur sur Instagram.

Un album très personnel

Un deuxième single, Complémentaires, a été dévoilé ces dernières semaines. Ce nouveau disque d’Amir se veut très personnel. Son titre est d’ailleurs l’anagramme de Carmi, le prénom de sa mère, décédée en avril 2023. Il rend hommage à cette dernière dans le titre Au matin du monde. Le titre Supernova se veut quant à lui un hommage aux victimes des attentats terroristes islamistes du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, pays où Amir, qui possède la double nationalité franco-israélienne, a grandi. 364 personnes ont notamment été assassinées alors qu’elles participaient au festival de musique Tribe of Nova.