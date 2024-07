Amir sera le héros d’une série sur TF1 !

Du micro aux caméras. Amir sera le héros d’une nouvelle série programmée sur TF1 intitulée "La Belle et le Boulanger", dont le tournage vient de débuter à Sceaux (Hauts-de-Seine). "J’ai toujours voulu jouer, avoue le chanteur dans les colonnes du Parisien, mais pas n’importe quoi".

Composée de 4 épisodes, le programme est adapté d’une série israélienne qui "cartonne" là-bas. Elle raconte "deux mondes qui ne sont pas censés se croiser et vont devoir construire leur relation malgré les écarts sociaux et le refus des entourages". Amir y incarnera un boulanger tombé amoureux d’une top model.

Un projet débuté il y a deux ans et conçu autour de l’interprète de "J’ai cherché". Il détaille. "On s’est rencontré avec Alexia Laroche-Joubert. Je réfléchis alors à voix haute, parle des fictions que j'ai vues, des personnages qui m'ont marqué, comme Jack Shephard dans "Lost", Tony Soprano ou le héros de "House of Cards". J'ai visé le max sans me priver. Dans ma tête, c'était : "Venez, on travaille un truc marquant".

Une série qui lui tient à cœur, et pour laquelle il a pu donner son avis sur les choix du casting ou encore sur chaque étape du scénario. Ce n’est pas la première fois que le chanteur passé par The Voice en 2014 incarnera un personnage. Il avait déjà joué au théâtre dans la pièce "Sélectionné", qui retraçait l’histoire vraie du nageur Alfred Nakache, rescapé d’Auschwitz.

Amir n’abandonne pas pour autant la musique ! Début juillet, il annonçait son grand retour avec "C Amir ", un nouvel album composé de 12 titres disponible le 13 septembre prochain.