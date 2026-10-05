Angèle ajoute une cinquième date à l’Accor Arena en 2027

Cinq Accor Arena pour Angèle. Face au succès rencontré par la billetterie de sa nouvelle tournée, la chanteuse annonce une date parisienne supplémentaire le samedi 13 mars 2027.

Les quatre concerts initialement programmés les 8, 9, 10 et 12 mars affichent déjà complet. Cette nouvelle soirée offrira donc une dernière chance au public parisien de découvrir sur scène le nouveau spectacle de l’artiste.

Les billets pour ce cinquième Accor Arena sont dores et déjà mise en vente.

Quatre ans après la fin du Nonante-Cinq Tour, Angèle prépare ainsi un retour particulièrement ambitieux sur scène. Le coup d’envoi de cette nouvelle tournée sera donné quelques jours avant ses concerts parisiens, le 3 mars à Reims.

Instinct, le nouvel album d’Angèle attendu le 16 octobre

Cette tournée accompagnera la sortie d’INSTINCT, le troisième album studio d’Angèle, attendu le 16 octobre.

La chanteuse en a déjà dévoilé plusieurs extraits : Dis-le, Une seule vie et What You Want, enregistré avec Justice. Plus récemment, elle a présenté Love Triangle, une collaboration avec Caroline Polachek et SebastiAn.

Au total, INSTINCT comprendra 13 morceaux. Le disque accueillera également Soulwax sur le titre Trop.