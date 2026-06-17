Angèle annonce la sortie de son nouveau titre Dis-le

Angèle prépare son retour musical. La chanteuse belge a créé l'événement sur ses réseaux sociaux en dévoilant les premiers indices autour de son nouveau titre, Dis-le, dont la sortie est prévue dans la nuit du 18 au 19 juin.

Comme à son habitude, l'artiste a choisi une communication soignée et mystérieuse pour annoncer cette nouveauté. Sur son compte Instagram, suivi par plusieurs millions d'abonnés, Angèle a partagé l'image d'une imposante statue translucide représentant une femme armée d'une épée. Un personnage dont les traits rappellent fortement ceux de la chanteuse elle-même.

Cette œuvre, installée au cœur d'un décor forestier, accompagne un court extrait audio permettant d'entendre les premières secondes de Dis-le. Sur une production électro élégante, fidèle à l'univers musical développé par Angèle ces dernières années, la chanteuse répète le titre de la chanson dans une ambiance à la fois aérienne et intrigante.

Rapidement, les réactions se sont multipliées sur les réseaux sociaux. Les fans ont tenté de décrypter le sens de cette mise en scène et de deviner ce que pourrait raconter ce nouveau morceau.

"Dis-le" marque le retour d’Angèle

Avec Dis-le, Angèle poursuit une stratégie de communication devenue sa signature. Depuis plusieurs années, chaque annonce de la chanteuse s'accompagne d'une identité visuelle forte et d'une campagne soigneusement orchestrée.

Au début de l'année, elle avait déjà surpris son public avec What You Want, sa collaboration avec le duo électro français Justice. Là encore, quelques images énigmatiques et un bref extrait avaient suffi à créer l'attente autour du morceau.

Cette fois, l'univers de Dis-le semble s'orienter vers une esthétique plus symbolique. La présence de cette statue guerrière pourrait laisser entrevoir une chanson plus personnelle ou engagée, même si aucun détail officiel n'a encore été communiqué sur son contenu.

En parallèle de cette annonce, Angèle a également mis à disposition un lien permettant aux auditeurs de préenregistrer Dis-le sur les plateformes de streaming. Une manière de préparer le terrain avant la sortie officielle du titre.

À 30 ans, Angèle continue de s'imposer comme l'une des artistes francophones les plus influentes de sa génération. Avec Dis-le, la chanteuse belge ouvre un nouveau chapitre musical qui suscite déjà une forte attente auprès de son public.