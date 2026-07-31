Grand Corps Malade emmène Styleto en road-trip dans son nouveau clip

Grand Corps Malade emmène Styleto dans le monde des rêves. Le slameur a dévoilé le clip de son dernier single Le Prochain Rêve partagé avec la jeune chanteuse. Le temps de cette petite ballade pop, portée par un texte poétique et imagé, les deux artistes se retrouvent coincés dans une voiture en panne au bord de la route. Dans une sorte de vlog improvisé, ils rient, patientent et rêvent. Ce clip au goût de road-trip estival, est une ode à la rêverie et à l’introspection. Une belle manière d’introduire le nouvel album de Grand Corps Malade disponible le 18 septembre prochain.