Angèle annonce une collaboration inédite avec Amelie Lens

La surprise du Dour Festival est désormais officielle. Quelques jours après avoir interprété Run pour la première fois devant les festivaliers belges, Angèle et Amelie Lens annoncent la sortie de leur collaboration le 7 août.

Les deux artistes ont dévoilé la nouvelle dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, revenant sur les coulisses de cette performance qui a marqué les deux heures de set de la DJ belge.

Cette rencontre musicale était loin d'être évidente. Figure incontournable de la pop francophone, Angèle s'associe ici à l'une des plus grandes représentantes de la scène techno internationale, pour un morceau qui mêle leurs deux univers.

« Je voulais sa voix à elle et à personne d'autre »

Dans la vidéo, Amelie Lens revient sur la genèse de cette collaboration et ne cache pas son admiration pour la chanteuse.

« Je voulais sa voix à elle et à personne d'autre. Si jamais elle avait refusé, je ne sais pas ce que j'aurais fait », confie la DJ et productrice.

Run sera le seul featuring de AURA, le premier album d'Amelie Lens, attendu le 4 septembre sur son label Exhale.

De son côté, Angèle prépare également la suite de sa carrière. Alors qu'elle assure actuellement la promotion de son nouveau single Dis-le, la chanteuse travaille sur Instinct, son troisième album studio, attendu d'ici la fin de l'année.

Les deux artistes pourraient d'ailleurs se retrouver très vite sur scène. Amelie Lens est programmée le 8 août aux Plages Électroniques de Cannes, où les fans rêvent déjà d'une nouvelle apparition surprise d'Angèle pour interpréter Run. Aucune invitation n'a toutefois été confirmée à ce stade.