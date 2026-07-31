Ariana Grande se libère dans son nouvel album « Petals »

Enfin l’album de la liberté artistique ? Ariana Grande a dévoilé son nouvel opus Petals, ce vendredi 31 juillet 2026. Construit autour des métaphores florales de l’éclosion et de la fanaison, ce huitième album dévoile un visage encore inconnu de la chanteuse.

Si les bases pop et la voix angélique sont bien là, la jeune et sage Ariana Grande s’en est allée. Dégoûtée de l’industrie musicale et des histoires d’amour vaines, la chanteuse se livre crûment sur sa vision de la société. Des textes portés par une musicalité à la croisée des genres, plus osée, plus enrichie.Son habituelle pop légère et dansante est derrière elle et laisse place à 12 ballades envoûtantes, qui s’enchaînent avec fluidité.

Avec une majorité de titre à plus de 3 minutes, l’artiste montre qu’elle a souhaité prendre le temps de développer des univers propres à chacun d’entre eux. Le grand sourire qu’Ariana Grande affiche sur la pochette de l'album ne trompe pas, la chanteuse a enfin trouvée l’équilibre et la confiance pour s’exprimer pleinement à travers sa musique.