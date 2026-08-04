Ariana Grande prendra une pause après sa tournée mondiale

Alors qu'elle sillonne actuellement les scènes avec son Eternal Sunshine Tour, Ariana Grande a annoncé qu'elle allait s'éloigner de la vie publique une fois cette série de concerts terminée. Une décision prise pour préserver son bien-être après plusieurs mois marqués par une forte exposition médiatique.

La chanteuse achèvera son Eternal Sunshine Tour le 1er septembre 2026 à Londres, au terme de 41 concerts en Amérique du Nord et en Europe. Il s'agit de sa première tournée depuis sept ans, organisée pour accompagner les albums Eternal Sunshine et Petal. Mais une fois les derniers applaudissements passés, Ariana Grande souhaite prendre du recul.

Un retrait de la vie publique

L’équipe de l’artiste a expliqué au magazine qu’« Ariana va se mettre en retrait de la visibilité une fois qu’elle aura terminé la tournée Eternal Sunshine. Elle a hâte de terminer la tournée et de la conclure sur une bonne note, en bonne santé et heureuse, puis de prendre une pause bien méritée du travail public et des apparitions, qui a entraîné un examen public incessant et continu ». Cette décision l'a également conduite à renoncer au rôle principal qu'elle devait tenir dans la reprise londonienne de la comédie musicale Sunday in the Park with George. Les producteurs ont indiqué soutenir pleinement ce choix.

Malgré cette parenthèse, l’équipe de la chanteuse a tenu à rassurer ses fans. « Cette tournée a été une expérience magnifique pour elle. Elle aime ses fans et a adoré chaque minute de cette tournée. » Depuis plusieurs années, Ariana Grande s'exprime régulièrement sur les commentaires visant son physique et l'impact que peut avoir la pression médiatique. Son entourage assure que cette pause était envisagée depuis longtemps et qu'elle lui permettra de retrouver un équilibre après une période particulièrement intense.