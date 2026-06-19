Angèle dévoile le clip de son nouveau single "Dis-Le"

Après plusieurs jours de teasing sur les réseaux sociaux, Angèle dévoile Dis-le, son nouveau single disponible depuis ce vendredi 19 juin. Très attendu par ses fans, ce morceau marque une nouvelle étape dans l'évolution artistique de la chanteuse belge, qui poursuit son exploration d'une pop moderne aux influences électroniques.

Co-produit avec son collaborateur de longue date Tristan Salvati, Dis-le a été enregistré entre Bruxelles, New York et le sud de la France. Le titre repose sur une production énergique mêlant rythmiques club, synthétiseurs lumineux et textures électroniques particulièrement efficaces.

Angèle y livre un message centré sur l'affirmation de soi et la nécessité d'exprimer ses émotions. La chanson invite à briser les non-dits et à reprendre le contrôle de sa propre parole. Une thématique qui résonne tout au long du morceau grâce à un refrain immédiatement mémorisable.

Mais l'événement ne se limite pas à la sortie du single. Quelques heures après sa mise en ligne, aujourd'hui vers 12h, Angèle révéle également le clip officiel de Dis-le, pensé comme le prolongement visuel de cette quête de liberté.

Le clip de Dis-le plonge Angèle dans une rave nocturne

Réalisé par le duo parisien Suzie & Léo, le clip de Dis-le transporte les spectateurs dans l'univers d'une immense rave nocturne. Les images mettent en scène une foule réunie autour de la musique, de la danse et du lâcher-prise, dans une atmosphère à la fois euphorique et libératrice.

Pour concevoir cette vidéo, Angèle s'est associée au collectif chorégraphique (LA) HORDE, reconnu pour son travail autour des cultures alternatives et des mouvements contemporains. Le résultat donne naissance à une œuvre immersive où les communautés queer, rave et hardstyle occupent une place centrale.

Porté par une esthétique soignée et une énergie collective communicative, le clip renforce le message de Dis-le. Il célèbre la liberté d'être soi-même, la diversité et la puissance du partage à travers la musique.

Après le succès de ses précédents projets et de sa collaboration remarquée avec Justice, Angèle confirme une nouvelle fois son ambition artistique. Avec Dis-le, la chanteuse belge signe un retour marquant qui devrait rapidement s'imposer parmi les temps forts pop de l'année.