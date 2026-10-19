Angèle en concert à Chambord Live le 26 juin 2027 !

Angèle, une star de la pop européenne à Chambord

Angèle fera son retour sur scène dans un décor exceptionnel : le Domaine national de Chambord. Devenue incontournable sur la scène pop européenne, la chanteuse belge cumule près de quatre milliards de streams dans le monde et plusieurs albums certifiés.

Connue pour ses mélodies accrocheuses et son univers musical mêlant pop et sonorités électroniques, elle a également collaboré avec des artistes internationaux comme Dua Lipa, Phoenix et Kavinsky.

Avec son nouvel album INSTINCT, sorti le 16 octobre 2026, Angèle ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Ce concert à Chambord sera l’occasion de découvrir un spectacle imaginé autour de cette nouvelle direction artistique.

Un rendez-vous musical au pied du château de Chambord

Pour sa sixième édition, Chambord Live retrouvera le public en juin 2027. Organisé au cœur du Domaine national de Chambord, l’événement propose une expérience musicale singulière, dans un cadre historique et naturel remarquable.

Le concert d’Angèle est annoncé pour le samedi 26 juin 2027. Une date qui promet une rencontre entre la pop contemporaine de l’artiste et l’atmosphère unique du château de la Renaissance.

Billetterie : dates et tarifs

Les fans pourront réserver leurs places à partir de la semaine du 19 octobre :

Préventes : mercredi 21 octobre 2026 à 12 h.

Mise en vente générale : jeudi 22 octobre 2026 à 10 h.

Les billets seront disponibles sur le site officiel chambordlive.com et dans les points de vente autorisés.

Côté tarifs, deux catégories sont annoncées :