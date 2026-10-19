Star Academy : le duo d'Adèle Castillon et Elija critiqué

La Star Academy 2026 connaît déjà sa première polémique musicale ! Samedi 17 octobre, lors du deuxième prime de la saison, Elija a partagé la scène avec Adèle Castillon pour interpréter Été avec toi.

Une rencontre très attendue, imaginée comme un moment poétique et nostalgique. Pour accompagner les deux artistes, la production avait notamment choisi de projeter des images filmées au caméscope par Elija pendant sa première semaine au château.

Une façon de retracer les débuts de l'aventure et les premiers liens d'amitié entre les élèves.

Mais malgré cette mise en scène travaillée, la prestation vocale a rapidement fait réagir les téléspectateurs.

Adèle Castillon et Elija divisent les internautes

Dès les premières notes, plusieurs internautes ont pointé des approximations vocales et un manque de justesse dans l'interprétation.

Adèle Castillon, venue accompagner Elija dans ce duo, a notamment concentré une partie des critiques. Sur les réseaux sociaux, certains téléspectateurs n'ont pas hésité à qualifier cette performance de l'une des plus décevantes de l'histoire de l'émission.

Un accueil particulièrement sévère pour un tableau qui devait pourtant mettre en valeur la complicité des deux artistes.

Ce deuxième prime se déroulait par ailleurs dans un contexte inhabituel. Quelques jours plus tôt, Khalil avait décidé de quitter volontairement le château, après seulement trois jours de compétition.

À la suite de cet abandon, le directeur Mosimann avait annoncé qu'aucun candidat ne serait éliminé lors de cette soirée.

Si le départ de Khalil avait déjà fait beaucoup parler, c'est finalement le duo entre Elija et Adèle Castillon qui a alimenté les discussions après le prime.

Une prestation qui rappelle à quel point les performances en direct de la Star Academy sont scrutées et commentées par les téléspectateurs.