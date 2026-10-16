Star Academy : Khalil quitte définitivement l'aventure

La nouvelle saison de la Star Academy connaît déjà son premier départ ! Alors que les 17 élèves ont intégré le château de Dammarie-les-Lys il y a moins d'une semaine, Khalil a officiellement quitté l'aventure.

L'artiste et mannequin de 24 ans avait créé la surprise, en annonçant son intention de partir après seulement trois jours au château.

Une décision prise à la suite des premières évaluations, alors qu'il venait d'apprendre sa nomination pour le prime du samedi 17 octobre.

Le jeune homme a expliqué rencontrer des difficultés personnelles, sans remettre en question ses capacités artistiques.

« J'essaie de penser long terme et je ne pense pas que je pourrai tenir dans ce rythme », a-t-il confié, ajoutant ne pas vouloir prendre la place d'un autre candidat.

Mosimann annonce qu'il n'y aura pas d'élimination samedi

Face à cette annonce inattendue, Mosimann, le nouveau directeur de la Star Academy, a souhaité s'entretenir personnellement avec Khalil pour s'assurer qu'il avait bien mesuré les conséquences de son choix.

Mais leur discussion, dévoilée dans la quotidienne du jeudi 15 octobre, n'a pas fait changer d'avis le candidat.

« Le plus important, c'est que tu te sentes bien. Tu ne vas pas te forcer », lui a expliqué Mosimann.

De son côté, Khalil s'est montré déterminé : « Je me sens serein avec cette décision. »