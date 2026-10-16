Star Academy : Khalil quitte définitivement l'aventure
Publié : 16 octobre 2026 à 9h46 par Iris
Coup de théâtre à la Star Academy 2026 ! Seulement quelques jours après son arrivée au château, Khalil a décidé de quitter définitivement l'émission. Malgré un entretien avec le directeur Mosimann, le candidat de 24 ans a confirmé son choix.
La nouvelle saison de la Star Academy connaît déjà son premier départ ! Alors que les 17 élèves ont intégré le château de Dammarie-les-Lys il y a moins d'une semaine, Khalil a officiellement quitté l'aventure.
L'artiste et mannequin de 24 ans avait créé la surprise, en annonçant son intention de partir après seulement trois jours au château.
Une décision prise à la suite des premières évaluations, alors qu'il venait d'apprendre sa nomination pour le prime du samedi 17 octobre.
Le jeune homme a expliqué rencontrer des difficultés personnelles, sans remettre en question ses capacités artistiques.
« J'essaie de penser long terme et je ne pense pas que je pourrai tenir dans ce rythme », a-t-il confié, ajoutant ne pas vouloir prendre la place d'un autre candidat.
Mosimann annonce qu'il n'y aura pas d'élimination samedi
Face à cette annonce inattendue, Mosimann, le nouveau directeur de la Star Academy, a souhaité s'entretenir personnellement avec Khalil pour s'assurer qu'il avait bien mesuré les conséquences de son choix.
Mais leur discussion, dévoilée dans la quotidienne du jeudi 15 octobre, n'a pas fait changer d'avis le candidat.
« Le plus important, c'est que tu te sentes bien. Tu ne vas pas te forcer », lui a expliqué Mosimann.
De son côté, Khalil s'est montré déterminé : « Je me sens serein avec cette décision. »
Le jeune homme a donc fait ses valises et quitté définitivement le château, mettant un terme à son parcours dans l'émission.
Ce départ entraîne également un changement important pour le prochain prime. Alors que Khalil était nommé aux côtés de Félix et Mélina, Mosimann a annoncé qu'aucun candidat ne serait éliminé samedi 17 octobre.
Une décision exceptionnelle qui permet aux académiciens encore en compétition de poursuivre l'aventure une semaine supplémentaire.
À peine commencée, cette nouvelle saison de la Star Academy réserve donc déjà son lot de surprises.