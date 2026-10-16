Marine dévoile le clip de Tricheur avant son nouvel album

Marine passe à l'action ! Après avoir dévoilé son nouveau single Tricheur le 4 septembre dernier, la chanteuse présente désormais le clip officiel de cette chanson aux accents de revanche.

Mise en ligne ce jeudi 15 octobre, la vidéo prolonge le message du morceau, qui évoque la volonté de tourner la page après une déception amoureuse et de reprendre le contrôle de sa vie.

Pour illustrer cette émancipation, Marine multiplie les images symboliques : un gâteau portant l'inscription « Tricheur », des cartes représentant des dames de cœur, mais aussi une femme prête à se couper les cheveux et une autre qui brise une piñata.

Autant de scènes qui traduisent l'envie de rompre avec le passé et de prendre un nouveau départ.

Marine prépare son deuxième album pour novembre

Pour la chanteuse, ce clip représente « la liberté retrouvée et le passage à l'acte après avoir longtemps hésité à envoyer tout balader ».

Une énergie qu'elle promet de prolonger dans son prochain disque, Le feu, le brasier, le magma, dont la sortie est prévue le 27 novembre 2026.

Avec ce deuxième album, Marine entend ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, placé sous le signe de l'affirmation de soi et de l'émancipation.

Ce projet succédera à Cœur maladroit, son premier album paru en 2025.

Premier extrait de ce nouveau disque, Tricheur donne donc le ton : une Marine plus déterminée, qui transforme les blessures sentimentales en énergie positive.