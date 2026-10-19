Zazie se confie sur Volatil, son nouvel album

Zazie n'a jamais eu peur de se réinventer. Avec Volatil, son 12e album, la chanteuse poursuit son exploration musicale, entre pop, électro et chanson française.

Mais derrière cette créativité se cache un processus d'écriture parfois difficile. Dans les colonnes de Télé 7 Jours, l'artiste révèle traverser régulièrement des périodes de mélancolie avant de commencer un nouveau disque.

« Dépressive ! », répond-elle avec humour lorsqu'on l'interroge sur son état d'esprit au début de l'enregistrement.

Elle explique avoir appris à accepter ces moments de solitude, durant lesquels elle peut rester plusieurs jours chez elle, regarder des séries et éviter les rencontres. Une forme de mélancolie qu'elle considère désormais comme une source d'inspiration.

Pour Volatil, c'est la chanson La Même Histoire qui a finalement déclenché son envie d'écrire.

Zazie revendique son amour de la variété et de la pop

Autre particularité de ce nouvel album : Zazie a renoué avec son piano droit, baptisé Gabriel, qu'elle possède depuis de nombreuses années.

C'est sur cet instrument qu'elle a commencé à composer, avant de transmettre ses premières maquettes aux musiciens et compositeurs Jean-Pierre Pilot et Jean-Luc Léonardon.

Face à des morceaux aux influences variées, parfois électro, parfois pop, la chanteuse a ensuite choisi de s'entourer de trois musiciens pour travailler collectivement pendant une semaine.

Une méthode qui correspond à sa vision de la musique, loin des étiquettes trop restrictives.

« Je faisais et je fais toujours de la variété. On peut dire aussi de la pop », affirme-t-elle.

Pour Zazie, l'essentiel reste de ne pas choisir à qui ses chansons s'adressent. Une philosophie qui lui permet de toucher plusieurs générations.

La chanteuse raconte notamment sa surprise en découvrant de jeunes spectateurs reprendre ses paroles en concert, non pas parce que leurs parents leur avaient transmis ses chansons, mais parce qu'ils avaient eux-mêmes choisi de l'écouter.

Une preuve que, plus de 30 ans après ses débuts avec Je, tu, ils en 1992, Zazie continue de séduire un public qui dépasse largement sa génération.