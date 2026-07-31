Katy Perry piégée dans une bouteille géante en plein concert
Publié : 31 juillet 2026 à 9h15 par Iris
Moment de flottement lors d'un concert de Katy Perry à Malte. La chanteuse américaine s'est retrouvée emportée dans la foule à bord d'une immense bouteille gonflable, obligeant le public à la ramener… jusqu'à la scène.
Les concerts de Katy Perry sont réputés pour leurs décors spectaculaires. Mais cette fois, l'une de ses mises en scène a failli lui jouer un mauvais tour.
Tête d'affiche du festival Isle of MTV Malta, la chanteuse américaine avait imaginé une entrée remarquée sur I Kissed a Girl. Son idée : traverser le public, installée dans une gigantesque bouteille d'eau gonflable transparente avant de rejoindre la scène, où une paille géante faisait partie du décor.
Sauf que rien ne s'est passé comme prévu.
Au lieu d'orienter la structure vers la scène, les milliers de spectateurs ont commencé à la pousser… dans la direction opposée. Coincée à l'intérieur de la bouteille, Katy Perry s'est retrouvée emportée au fond de la foule.
« Ramenez-moi jusqu'à cette paille ! »
Sur les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit la star multiplier les gestes pour tenter d'indiquer la bonne direction.
« Amenez-moi jusqu'à cette paille ! », lance-t-elle en pointant le décor installé sur scène, avant de supplier les spectateurs : « Allez, continuez ! Retournez sur scène ! Oh mon Dieu ! »
Après quelques instants de confusion, le public comprend finalement le malentendu et inverse le mouvement. La bouteille regagne alors la scène sans incident, permettant à Katy Perry de terminer sa chanson sous les applaudissements.
Visiblement amusée par cette mésaventure, la chanteuse conclut sa prestation avec humour : « Merci de m'avoir fait revenir ! »
Habituée aux spectacles XXL, Katy Perry n'en est pas à son premier imprévu sur scène. Lors de sa tournée The Lifetimes Tour, une nacelle en forme de papillon avait connu une panne au-dessus du public pendant l'interprétation de Roar. Quelques mois plus tard, elle avait également partagé des photos de ses genoux écorchés, conséquences de ses chorégraphies particulièrement exigeantes.
Une nouvelle anecdote qui confirme que, même lorsqu'un spectacle ne se déroule pas comme prévu, la star américaine sait garder son sang-froid… et son sens de l'humour.