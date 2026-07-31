Katy Perry piégée dans une bouteille géante en plein concert

Les concerts de Katy Perry sont réputés pour leurs décors spectaculaires. Mais cette fois, l'une de ses mises en scène a failli lui jouer un mauvais tour.

Tête d'affiche du festival Isle of MTV Malta, la chanteuse américaine avait imaginé une entrée remarquée sur I Kissed a Girl. Son idée : traverser le public, installée dans une gigantesque bouteille d'eau gonflable transparente avant de rejoindre la scène, où une paille géante faisait partie du décor.

Sauf que rien ne s'est passé comme prévu.

Au lieu d'orienter la structure vers la scène, les milliers de spectateurs ont commencé à la pousser… dans la direction opposée. Coincée à l'intérieur de la bouteille, Katy Perry s'est retrouvée emportée au fond de la foule.

« Ramenez-moi jusqu'à cette paille ! »

Sur les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on voit la star multiplier les gestes pour tenter d'indiquer la bonne direction.

« Amenez-moi jusqu'à cette paille ! », lance-t-elle en pointant le décor installé sur scène, avant de supplier les spectateurs : « Allez, continuez ! Retournez sur scène ! Oh mon Dieu ! »