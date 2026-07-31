Pourquoi le groupe de K-pop BTS a décidé de boycotter les Grammy Awards

Coup de tonnerre dans l'industrie musicale. BTS a annoncé qu'il ne soumettrait pas sa candidature aux Grammy Awards 2027, en réaction à la création d'une nouvelle catégorie consacrée à la pop asiatique.

Dans des messages publiés simultanément sur leurs réseaux sociaux, les sept membres du groupe expliquent avoir pris cette décision pour défendre une vision plus universelle de la musique.

« Nous espérons que notre musique sera écoutée et appréciée pour ce qu'elle est, plutôt que d'être rangée dans une catégorie en fonction de la région ou de la langue », écrivent-ils.

Cette annonce intervient alors que BTS figurait parmi les favoris pour plusieurs des récompenses les plus prestigieuses, notamment celle de l'Album de l'année, grâce au succès de Arirang.

Une nouvelle catégorie qui divise

L'introduction de la catégorie Meilleure performance de musique pop asiatique a rapidement suscité des débats. Si les organisateurs assurent vouloir mettre en lumière la richesse de la création musicale venue d'Asie, certains observateurs estiment qu'elle risque d'isoler les artistes asiatiques plutôt que de les placer sur un pied d'égalité avec leurs homologues internationaux.

Le président de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., s'est dit « attristé » par la décision de BTS.

« L'esprit de cette nouvelle catégorie est de braquer les projecteurs sur ces artistes », a-t-il expliqué, assurant qu'elle avait été créée pour célébrer « la profondeur, la diversité et l'essor extraordinaire de la création pop en provenance d'Asie ».

Autre point de friction : pour être éligibles, les chansons devront faire un « usage significatif » d'au moins une langue asiatique. Or, plusieurs titres de Arirang, le dernier album de BTS, intègrent d'importantes parties en anglais et n'auraient donc même pas pu concourir dans cette nouvelle catégorie.

Malgré plusieurs nominations au fil des années et des prestations remarquées lors de la cérémonie, BTS n'a encore jamais remporté de Grammy Award. En renonçant volontairement à participer à l'édition 2027, le groupe signe l'une des prises de position les plus marquantes de sa carrière.