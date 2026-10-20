Angèle : une grande tournée des festivals français en 2027

Angèle sera partout en 2027 ! À peine son nouvel album Instinct dévoilé, la chanteuse belge multiplie les annonces de concerts pour l'année prochaine.

Plusieurs grands festivals français ont confirmé sa présence dans leur programmation. We Love Green, Garorock, le Cabaret Vert, Beauregard et les Vieilles Charrues accueilleront notamment la star bruxelloise.

Angèle est également annoncée à Chambord Live, dans le Loir-et-Cher.

Une série de rendez-vous qui s'ajoute à une tournée d'une trentaine de dates en salles, prévue pour accompagner la sortie de son troisième album.

Un nouvel album électro à défendre sur scène

Sorti la semaine dernière, Instinct marque une nouvelle étape dans la carrière d'Angèle.

À 30 ans, la chanteuse explore des sonorités davantage tournées vers l'électro et la techno, tout en conservant l'univers pop qui a fait son succès.

Une évolution musicale qu'elle présentera sur scène tout au long de l'année 2027, devant ses fans de la première heure comme un public potentiellement séduit par cette nouvelle direction.

Parmi les premiers rendez-vous confirmés figure We Love Green, le vendredi 4 juin 2027, dans le bois de Vincennes à Paris.

Le festival accueillera également Fontaines D.C., Adèle Castillon, Lola Young, Amelie Lens et le duo québécois Angine de poitrine.

Avec cette présence annoncée dans de nombreux événements majeurs, Angèle s'impose déjà comme l'une des artistes les plus programmées de la saison des festivals 2027.

De nouvelles annonces pourraient encore venir compléter son calendrier dans les prochaines semaines.