Julien Lieb reprend la mer. Sorti le 16 octobre, Naufragé, la suite prolonge l’histoire de son premier album, paru en septembre 2025. Plutôt qu’une simple réédition, le chanteur propose une nouvelle édition pensée comme un prolongement de son univers, avec six titres supplémentaires et un regard plus large sur son travail artistique.

Parmi les nouveautés, Super-Héros, enregistré avec le chanteur italien Mr. Rain, occupe une place centrale. Ce titre franco-italien adapte l’univers de Supereroi, morceau avec lequel Mr. Rain avait notamment marqué le Festival de Sanremo en 2023.

Julien Lieb poursuit ainsi son ouverture à de nouvelles collaborations, tout en conservant les mélodies pop et l’écriture sensible qui caractérisent son répertoire. Pour les autres compositions inédites, il s’est notamment entouré de Nazim, connu pour son travail avec Amir et Kendji Girac, ainsi que du producteur Crayon.

Six titres pour redécouvrir « Naufragé »

Cette nouvelle édition comprend trois morceaux inédits, mais aussi une reprise de Stromae, une version orchestrale de L’Horloge brûle et une adaptation italienne de Autrement.

Le projet s’accompagne également d’un livre-CD dans lequel le chanteur partage des anecdotes sur la création de ses chansons et les coulisses de son processus créatif. Une manière de proposer aux fans une immersion plus personnelle dans son univers.

Cette sortie accompagne la deuxième partie du Naufragé Tour. Julien Lieb retrouvera notamment son public à l’Olympia, à Paris, le 30 novembre 2026, avant deux concerts à la Salle Pleyel les 12 et 13 mars 2027.