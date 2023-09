Angers : 10 jours de congés pour les étudiantes souffrant de règles douloureuses

C’est la première université de France à lancer ce dispositif. L’Université d’Angers a mis en place 10 jours de congés menstruels à destination des étudiantes souffrant de règles douloureuses.

Pas besoin d'avis médical

Concrètement, l’établissement autorise 10 jours d’absence par an. Un avis médical n’est pas nécessaire, et une déclaration au service de scolarité suffit. Vice-présidente chargée de la Formation et de la Vie universitaire à Angers, Sabine Mallet explique les raisons de ces congés inédits : « on sait que les médecins n’ont plus le temps de faire des certificats de médicaux pour une journée d’absence. Une journée de règles douloureuses ne nécessite pas forcément l’intervention d’un médecin. D’autre part, on est dans une région où on manque de médecins généralistes. A partir de là, on s‘est dit que pour une mesure d’égalité et d’équité, ça serait intéressant de proposer ce congé menstruel ».

Si une étudiante a besoin d’être absente, elle va prévenir ses enseignants et s’autodéclarer sur un formulaire. Ce dernier est ensuite envoyé à la scolarité. Il faut toutefois savoir que ce type de congés n’est pas à prendre automatiquement, mais seulement pour les étudiantes qui en ressentent le besoin.

"Ça reste en France un sujet tabou"

Sabine Mallet tient aussi à souligner ceci : « ça reste en France un sujet tabou, ce qui est important pour l’Université d’Angers, c’est que mettre en place un congé menstruel permet aux étudiants et aux étudiantes de réfléchir sur ces problématiques. Et, ensuite, qu’ils puissent porter ces valeurs d’égalité dans le monde professionnel. »

Le dispositif est donc aussi symbolique et l’objectif est que d’autres universités prennent exemple sur Angers pour mettre en place, à leur tour, ce genre de congés, et faire en sorte que les règles ne soient plus un sujet tabou.