Angers : 100 chefs d’entreprises vont s’affronter dans des parties de jeu vidéo à l’ancienne

Des dirigeants d’entreprises réunis dans une même salle pour jouer à de vieux jeux vidéo. Voilà, pour résumer, ce qu’il va se produire au Centre de Congrès d’Angers le 1er juin prochain. Le nom de l’événement ? Game n Biz. Il ne s’agira pas d’un tournoi de jeu vidéo comme les autres, mais plutôt d’un retour dans le passé pour tous les geeks nostalgiques, puisque les cent participants s’affronteront dans des parties en réseau : les LAN party, des rassemblements de joueurs très à la mode dans les années 2000.

« Internet était là mais on n’avait pas les infrastructures et la puissance nécessaire pour jouer facilement de chez soi. Donc ce qu’on faisait, du vendredi au dimanche, c’est qu’on démontait notre PC chez nous, on le chargeait dans la voiture, puis on se retrouvait dans une salle, et on se branchait tous en réseau local pour pouvoir jouer entre nous. Ça créait une vraie relation, le jeu vidéo arrivait dans la vie réelle », explique aujourd’hui le président de Game n Biz, Antoine Galpy, déjà mordu par les ordinateurs dès l’âge de 6 ou 7 ans, et qui a toujours chez lui la console Nintendo NES.

Le mariage du business et du jeu vidéo

Ayant germé dans la tête de ses créateurs il y a déjà quelques années mais relancée concrètement fin 2022, l’idée de Game n Biz est de rassembler tous les dirigeants d’entreprises et leurs collaborateurs à travers des jeux vidéo cultes comme Age of Empire ou Fifa avec, comme objectif, d’unir business et jeu vidéo. Deux domaines qui, peuvent à priori, sembler aux antipodes. Bien au contraire, pour Antoine Galpy : « il y a un exemple avec le team building, c’est le jeu hyper connu qui se joue par équipe : ‘Counter Strike’. Le parallèle est évident avec le monde de l’entreprise. Dans le jeu, on est dans une équipe de cinq et il ne suffit pas d’être le seul à être bon. Si on n’est pas capables d’emmener avec soi ses partenaires sur la partie, on peut être le meilleur, on va en avoir cinq en face, s’ils sont bien soudés et coordonnées, c’est à peu près évident qu’ils vont gagner. L’objectif, c’est de créer du lien. »

Pour mettre au point ce tournoi, les organisateurs ont dû jouer de leurs contacts afin de rassembler tout le matériel nécessaire, comme 100 ordinateurs, par exemple. À long terme, le président de l’événement souhaiterait faire deux éditions de Game n Biz par an à Angers, mais aussi des tournois de ce type dans d’autres villes de France.