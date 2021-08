Angers : des nouveautés sur le réseau Irigo pour la rentrée

La desserte des pôles universitaires va en effet être renforcée, et notamment celle de Belle-Beille avec la mise en place de bus de doublage sur la ligne 1, et un ajustement de l’itinéraire de la ligne 14, qui relie maintenant directement la gare d’Angers au campus en 12 minutes, sans passer par l’hyper- centre.

À noter également que la ligne Irigo Nuit reprendra du service à partir du 5 septembre. Elle sera en fonction le jeudi, vendredi et samedi soir avec une fréquence de 30mn le jeudi et 1h les vendredi/samedi. Elle desservira les principaux lieux de vie nocturne et résidences universitaires d’Angers.

Irigo s’adapte aux travaux

Le secteur Belle-Beille est fortement impacté par les travaux préparatoires à l’arrivée de la future ligne de tramway. Conséquence : l’arrêt Maison de Technopole de la Ligne 1 est temporairement supprimé. Des aménagements sont attendus pour réguler avenue de Lavoisier. En centre-ville, les lignes 1 et 2 vont retrouver leur itinéraire habituel sur le boulevard St Michel avec un passage aller et retour prévu mi-septembre.

Sur la ligne 4, des contraintes de voierie sur l’avenue Patton entrainent une déviation de la ligne 4, dès le 1erseptembre, en direction du centre-ville uniquement. Elle passe par l’avenue Notre- Dame-du-Lac et emprunte l’itinéraire de la ligne 1 entre les arrêts Le Nôtre et Marius Briant.

Sur la ligne 12, la rue St Léonard est de nouveau empruntée par les bus. Comme le précise le réseau Irigo, un passage en sens unique est conservé jusqu’à la fin de l’année au niveau du stade Raymond Kopa, en raison de la construction de la nouvelle tribune.

Enfin jusque mi-novembre, la ligne 14 est déviée dans le secteur de Belle-Beille. En raison du passage en sens unique du Boulevard Beaussier, les bus empruntent l’avenue Morel et la rue Le Nôtre. Le terminus s’effectue à IUT.