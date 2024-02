Angers Geekfest : les années 90 à l’honneur

Titanic, les Boys Band, la PlayStation 1, Friends, les Daft Punk... Toutes ces références artistiques rappellent bien évidemment les années 90. C’est cette décennie qui a été choisie comme thème principal de la 5e édition de Angers Geekfest cette année.

Les années 90 : un âge d'or pour la culture

Responsable de la production, Romain Huel rappelle l’importance culturelle de cette période : « d’abord pour la partie jeux vidéo, c’est une décennie importante avec l’arrivée de Sony et de la première Playstation. Au début des 90, il n’y avait pas Internet, et la fin de la décennie, on avait les parties en ligne, l’écosystème a beaucoup évolué. Même chose pour le cinéma, avec Disney, et les sorties d’Aladin ou du Roi Lion. Mais aussi toutes les licences qu’on voit encore aujourd’hui, comme Jurassic Park, Matrix, Harry Potter ou Pokémon. »

Fort de ce constat, un espace d’environ 1000 mètres carrés sera exclusivement consacré aux années 90. Au programme également de la littérature, une quarantaine de conférences sur les sujets phares de la pop culture et un espace dédié à la culture asiatique (mangas, K-pop). Sans oublier la venue de nombreux artistes rendant hommage à cette période, tels que Jacky (présentateur du club de Dorothée), Marcus (personnage très connu dans le domaine du jeu vidéo), l'une des chanteuses de Disney des années 90 (Pocahontas, Le Roi Lion, Hercule) qui viendra faire un concert, ainsi que l’interprète du générique de Nicky Larson. « On propose un voyage dans le temps », soutient Romain Huel.

Pour tous

Mais que les personnes nées en dehors des années 90 ne s’y trompent pas, le Angers Geekfest est encore fait pour elles cette année, soutient le responsable de la production : « tout le reste de l’événement reste accessible pour un public assez large qui évolue dans le domaine de la pop culture. »

Retrouvez toutes les informations pratique de l’Angers Geekfest ici. L’événement aura lieu au Parc des Expositions à Angers, les 6 et 7 avril prochains.