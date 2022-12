Angers : la méthode TAM enseigne les gestes bien-être

« On va apprendre des mots clés, comme le hibou, la salutation, le shampoing…nous explique Dorothée. des petits mots comme ça pour pouvoir faire les gestes de massage (…) en fait il y a un livret avec une petite histoire à raconter, et les explications de chaque carte ». Un QR code, mis à disposition, renvoie aux vidéos explicatives des mouvements décrits sur les cartes.

La méthode TAM est un jeu de cartes ludiques, spécialement conçu pour les enfants, dont les illustrations sont signées de la main de l’angevine Jolan. Il s’appuie sur l’histoire d’une petite fille, Tam, qui raconte le déroulement de sa journée et de ses rêves. Au fil du récit, on apprend des gestes de massages à l’aide d’images, 17 cartes qui renvoient à un geste de massage.

Fondatrice du centre de bien-être & formations Zenement bien, Dorothée Calvo enseigne cette méthode dans son centre, à travers des ateliers. Et si nous, adultes, connaissons les bienfaits du massage, ils sont tout aussi bénéfiques pour les plus jeunes. La méthode TAM permet aussi « de créer un moment avec leur enfant, un petit peu plus privilégier, d’avoir une complicité », comme le souligne l’Angevine.