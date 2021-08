Angers : la précarité grandissante des étudiants

La rentrée approche. Pour de nombreux étudiants, c’est synonyme d’autonomie et donc de logement. A Angers, les prix des loyers ont fortement augmenté. Il leur faut en moyenne débourser chaque mois 410 euros pour se loger. C’est ce qui ressort d’une étude de la Fédération étudiante des associations (Fé2A). Pour ceux dont les moyens sont plus limités, les places au Crous sont chères ; seulement 2340 lits pour 43 000 étudiants. La fédération demande d'ailleurs la création de places supplémentaires et le versement d'une allocation de rentrée scolaire aux étudiants.

Les autres postes de dépenses coûtent également plus cher et notamment se nourrir, comme l’explique Sarah Biche, la présidente de la Fé2A.