Angers : le centre de vaccination de l’Hôtel de ville fermé vendredi après-midi

La mairie d’Angers (Maine-et-Loire) indique ce mardi matin que le centre de vaccination de l’Hôtel de ville sera exceptionnellement fermé vendredi 31 décembre après-midi. Il rouvrira ses portes le 3 janvier à 8h30.

Installé dans l’ancien parking du bâtiment, le centre fonctionne sept jours sur sept, de 8h30 à 12h30 et de 15 heures à 19 heures (fermeture le samedi après-midi). La prise de rendez-vous s’effectue sur internet. Les vaccinations sont possibles sans rendez-vous pour les personnes âgées de plus de 65 ans. C’est aussi le cas pour les enfants qui présentent des comorbidités et donc un risque de développer une forme grave de la Covid-19, les personnels pour lesquels la troisème dose va devenir obligatoire et toute personne non vaccinnée.

Le centre est accessible par la rampe située au niveau du parvis de la mairie, boulevard de la Résistance et de la Déportation.