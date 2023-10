Angers : le gagnant de Top Chef 2019 reprend une brasserie

« On est très heureux d’avoir été choisis pour reprendre cette grande brasserie iconique d’Angers. C’est un établissement auquel beaucoup d’histoires de la place du Ralliement sont rattachées. » Samuel Albert ne cache pas son enthousiasme après avoir racheté le fonds de commerce de la Brasserie du Théâtre. Au-delà du côté emblématique du lieu, l’aspect géographique était aussi intéressant pour le gagnant de l’édition 2019 de Top Chef : « pour nous, c’était important de continuer notre développement en restant proche de notre premier restaurant, c’est pour ça qu’on a souhaité aller sur ce nouveau projet. Je pense que vous allez me voir souvent traverser la place », assure-il en plaisantant.

Un "projet de grande brasserie parisienne"

Selon lui, l’objectif est également de sauvegarder l’emploi de la quarantaine de salariés déjà présents à la Brasserie. Il revient sur les buts qu’il s’est fixés : « on a envie de faire la même chose qu’aux Petits Prés, récupérer tout le monde et emmener le maximum de personnes sur notre projet. » Le cuisinier souhaite aussi « redynamiser l’établissement, un petit peu en perte de vitesse depuis plusieurs années, et recréer des métiers qui avaient disparu. » Le restaurateur pense notamment à l’écailler : « quand on rentrait dans cette brasserie, il était vide depuis très longtemps, et on voudrait remettre en place ce métier pour qu’il s’occupe des fruits de mer qui vont arriver tous les jours, pour arriver à faire notre projet de grande brasserie parisienne. »

Cuisine de grand-mère locale

Pour mener à bien son nouveau dessein, Samuel Albert a voulu faire confiance à ses équipes installées aux Petits Prés : « aujourd’hui, on est très content et on sent prêtes nos équipes à prendre leur élan et à gérer le restaurant par elles-mêmes ». Déléguer les tâches liées à son premier restaurant lui a permis de se consacrer davantage à la Brasserie, dans laquelle les futurs clients pourront déguster bœuf bourguignon, pot au feu, et autre blanquette de veau à l’ancienne. « La cuisine de grand-mère et les plats faits maison ont bercé mon enfance et mon apprentissage culinaire », explique l’intéressé, précisant que l’accent sera – comme aux Petits Prés – mis sur des produits « très qualitatifs », mais aussi sur « les valeurs de l’Anjou et les producteurs locaux ».

On pourra découvrir en détail la nouvelle carte de la Brasserie dès le mois de novembre prochain, date à laquelle le restaurant doit rouvrir ses portes officiellement.