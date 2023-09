Angers : manifestation contre l’installation d’un Starbucks

L’arrivée d’un quatrième Starbucks à Angers ne fait pas l’unanimité. Alors que l’enseigne spécialisée dans les cafés doit s’installer fin septembre à l’Atoll, à Beaucouzé, le collectif Youth for Climate appelle à une manifestation samedi 16 septembre près du Jardin du Mail.

Selon les jeunes militants écologistes, « Starbucks a une énorme empreinte carbone, produit des déchets massifs et exploite nos ressources naturelles. Nous demandons des actions concrètes pour un café responsable et une planète en meilleure santé. » Youth for Climate prévoit des prises de paroles et un goûter vegan et responsable.