Angers SCO : « À domicile, on a réussi à être très forts »

20 victoires, 8 nuls, 10 défaites. C’est le bilan de l’équipe angevine menée depuis peu par l’entraineur Alexandre Dujeux, également ancien joueur de la Berrichonne. Mais d’après Corentin Guillet, membre du Magic Scop et fervent supporter du SCO depuis une dizaine d’années, le club a aussi eu d’autres points forts cette saison : « d’abord le mental, car on a bien vu sur le terrain que les joueurs n’étaient pas forcément tout le temps au niveau, mais ils arrivaient à se battre jusqu’au bout, c’est ce qui a fait la différence sur la fin de saison. Il y a aussi eu deux ou trois joueurs au-dessus du lot : Himad Abdelli, on a retrouvé notre capitaine Pierrick Capelle qui a fait une grosse saison. On a réussi à mettre pas mal de buts, et également être solides en défense. Puis à domicile on a réussi à être très forts. »

Une future saison trop difficile ?

Du côté des points faibles, le supporter précise qu’il y a eu de « gros moments de creux à l’extérieur, ce n’était pas du tout régulier » et les joueurs manquaient « d’assurance ». Dans les tribunes aussi, le public peut mieux faire, selon le membre du Magic Scop : « on aimerait que la ferveur soit là un peu plus régulièrement, qu’elle soit plus forte. »

Tout comme l’AJ Auxerre, Angers SCO réussit donc à remonter immédiatement dans l’élite. Mais justement se pose cette question : est-ce que ce n’est pas un peu trop tôt, au risque d’éprouver de trop grosses difficultés la saison prochaine ? « Non, il faut faire les bons choix au mercato, mais aussi dans les prolongations de joueurs. Je pense que c’est possible de se maintenir dès l’année prochaine, mais il ne faut pas paniquer et faire de meilleurs choix que les trois, quatre dernières années, quand on était en Ligue 1 », explique Corentin.

Début de réponse le 27 juillet à Vitré, où Angers SCO affrontera le stade rennais pour son premier match amical. Pour rappel, sachez que vous pourrez vous réabonner en ligne pour la saison prochaine dès le mardi 11 juin.