Angers : une 4e édition sous le signe de l’utopie et la dystopie

Amateur de pop culture, cet événement est fait pour vous ! C’est le retour de l’Angers Geekfest samedi et dimanche prochains au parc des expositions d’Angers. Après avoir été placée sous le thème du « geek au féminin » l’an dernier, la nouvelle et quatrième édition du festival met cette année l’accent sur l’utopie et la dystopie, comme l’explique Romain Uhel, responsable de production : « ce choix donne accès à beaucoup de pans de la culture. Que ce soit dans la littérature, la série télé, la science-fiction, mais aussi beaucoup de choses à la mode, notamment au cinéma, avec les principes de multivers. »

Tous publics

Cette année, l’événement va aussi s’intéresser tout particulièrement à la K-Pop, genre musical venant de Corée du Sud. Romain Huel et son équipe ont souhaité concevoir la programmation la plus large possible, « car le terme geek est très galvaudé, ce n’est pas que du cosplay ou des jeux vidéo. Le week-end est consacré à la pop culture, qui est partout. On baigne complètement là-dedans. Donc cela va aux deux types de publics : le curieux qui connait un peu les codes et vient en famille ; et le public hyper connaisseur qui vient creuser des thématiques dans des conférences aux contenus très travaillés », ajoute le responsable de production.

Romain Huel espère voir venir près de 14.000 personnes. L’an passé, 12.000 visiteurs avaient fait le déplacement. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la programmation ici.