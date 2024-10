Angers : ville préférée des étudiants

La preuve encore cette année puisque la ville d’Angers pointe à la première place du classement 2024 des villes préférées des étudiants, avec un taux de recommandation à plus de 98,5%, selon L’Étudiant.

Des qualités...

Président du syndicat étudiant UNEF à Angers, et étudiant en deuxième année de Licence Histoire, Arthur Lévêque revient sur les points forts de la cité : « c’est une ville chargée d’histoires, c’est quelque chose de culturellement intéressant. On a pas mal de musées, de monuments historiques à visiter. On a une ville aussi qui se renouvelle beaucoup en termes de transports en commun, avec une nouvelle ligne de tramway qui vient d’ouvrir et qui relie maintenant les campus les plus excentrés au centre-ville en moins de 15 minutes ». L’étudiant évoque également « pas mal d’espaces verts, beaucoup d’étudiants, donc une grande vie sociale sur la ville, c’est agréable de sortir et de rencontrer des gens. »

... et des défauts

Néanmoins, toujours d’après le président de l’UNEF, tous les étudiants ne peuvent pas vivre à Angers, car la ville comporterait quelques limites : « déjà il n’y pas de tarif étudiant pour les transports en commun, mais seulement des tarifs réduits pour les étudiants les plus précaires, ce qui fait que ça coûte pas mal d’argent pour avoir un abonnement. C’est aussi une ville avec une grande crise du logement, il y a beaucoup de demandes pour peu d’offres, et également de nombreux logements insalubres », déplore Arthur Lévêque.

Même si ce dernier assure très bien se plaire à Angers, il affirme que plusieurs autres points sont à améliorer. Sans parler des transports ou des logements, le président de l’UNEF souhaiterait par exemple davantage de rénovations à l’Université.