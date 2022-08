Anglais : pourquoi est-ce si important de le parler ?

L'anglais, langue internationale

Si l'anglais n'est pas la langue la plus parlée dans le monde, elle est pourtant considérée comme la première langue pour environ 400 millions de personnes. Aujourd'hui, cette langue est enseignée dans plus de 118 pays et est largement utilisée dans le cadre commercial ou diplomatique. Sciences, aviation ou encore tourisme et informatique, tous les secteurs sont amenés à l'utiliser. Il est donc plus que probable que vous ayez à l'utiliser durant votre vie, d'autant plus si vous voyagez régulièrement. Pour les lycéens ou étudiants, il est possible de se rendre à l'étranger via Erasmus. Ils pourront ainsi apprendre l'anglais, tout en suivant des cours durant un semestre, ou même une année. Sans forcément revenir bilingues, la progression demeurera importante.

Une langue qui donne accès à plus de contenus

Il faut aussi garder à l'esprit que parler et comprendre l'anglais donne accès à un certain nombre de contenus en plus, qu'ils puissent être visibles sur Internet ou via la télé et les livres. En effet, de nombreux films, musiques ou encore jeux vidéo sont publiés en anglais. La compréhension de la langue est donc importante pour ne pas dépendre des sous-titres et des logiciels de traduction. Il faut aussi garder à l'esprit que lire ou regarder une série en anglais permet de progresser plus rapidement. Aujourd'hui, plus de la moitié des sites web sont affichés en anglais. Apprendre cette langue et suivre une formation en anglais CPF donne donc accès à un plus grand nombre de contenus, sans avoir à les traduire de façon automatique.

L'anglais rendrait le cerveau plus polyvalent

Enfin, l'anglais rendrait le cerveau plus polyvalent et efficace. C'est ce qui est ressorti d'une étude datant de 2012. Apprendre une nouvelle langue contribuerait à modifier la structure du cerveau, et donc sur les parties de celui-ci responsables de la mémoire. Sur le long terme, l'apprentissage des langues étrangères contribuerait à maintenir le cerveau en bonne forme, en stimulant la concentration ainsi que la mémoire. Quant au côté individuel, cela permet d'améliorer sa confiance en soi. Bien sûr, il est aujourd'hui possible de passer des tests mesurant les compétences en anglais. On pensera notamment au TOIEC, qui représente un atout considérable sur un CV. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas obligatoire d'être bilingue pour le passer.

L'importance de l'anglais dans un CV

Que l'on soit étudiant, en poste ou en reconversion, avoir un bon niveau d'anglais est un atout dans le CV. Pour progresser, les plus jeunes pourront partir étudier à l'étranger. Très efficace, cela sera considéré comme une expérience enrichissante par les recruteurs. Pour celles et ceux qui souhaiteraient travailler à l'international ou dans de grands groupes, il va sans dire que la maîtrise de l'anglais demeure obligatoire. Enfin, si l'anglais est l'un des premiers critères dans le cadre d'un recrutement, le fait de parler d'autres langues sera toujours considéré comme un véritable plus.