Louane invite cette ex de la Star Ac en première partie à Bercy

Louane s’apprête à franchir un cap historique. Le 20 février prochain, la chanteuse investira pour la première fois l’Accor Arena de Paris. Un concert à Bercy très attendu, point d’orgue de son Solo Tour, qu’elle défend seule sur scène à travers toute la France. Et pour marquer le coup, Louane a choisi Ebony en première partie à Bercy.

A 29 ans, l’interprète d'Avenir réalise un rêve qu’elle n’avait pas osé concrétiser plus tôt. « J’aurais pu le remplir pour ma première tournée, mais j’ai eu trop peur à 18 ans », a-t-elle confié au Parisien. Cette fois, Louane se dit prête et concentrée pour ce rendez-vous symbolique à Bercy. Portée par des ventes de billets supérieures aux prévisions, la tournée a même dû être adaptée pour accueillir un public toujours plus nombreux.

Ebony en première partie à Bercy, une belle exposition

Pour assurer la première partie à Bercy, Louane a donc fait appel à Ebony, finaliste remarquée de la “Star Academy” saison 12. Face à Marine lors de la grande finale, la jeune chanteuse avait marqué les esprits par son univers affirmé et son énergie sur scène.

Ebony n’en est pas à son premier passage à l’Accor Arena : elle y avait déjà chanté avec ses camarades de promotion lors de la tournée de l’émission. Mais cette fois, elle montera sur scène en son nom propre. En première partie à Bercy, Ebony présentera ses titres personnels comme Rage ou Mon paradis, quelques jours avant son concert à la Maroquinerie.

Sur les réseaux sociaux, la jeune artiste n’a pas caché son émotion : « Trop contente de vous annoncer que je ferai la première partie de l’incroyable Louane ! Merci de m’offrir cette opportunité ». Un message salué par de nombreux visages de la “Star Academy”.

Si son premier album n’a pas encore de date officielle, Ebony multiplie les scènes pour installer son univers. Cette première partie à Bercy représente donc une vitrine exceptionnelle.

De son côté, Louane confirme son attachement aux jeunes talents issus de la “Star Academy”. Après plusieurs duos sur les primes ces dernières saisons, elle poursuit son engagement en offrant à Ebony cette exposition unique à l’Accor Arena. Une transmission symbolique entre deux générations d’artistes révélées très jeunes au grand public.