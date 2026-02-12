Le générique que vous connaissez de la série "Dawson" n'était pas le premier choix des producteurs

Cette disparition a peut-être donné envie de réécouter le générique de Dawson. Interprétée par Paula Cole , la chanson I Don’t Wanna Wait a sans doute marqué votre adolescence… alors qu’à l’origine, ce n’était pas du tout ce titre qui avait été prévu.

C’est une annonce qui a créé une onde de choc chez ceux qui étaient adolescents à la fin des années 1990 : l’acteur James Van Der Beek , qui interprétait Dawson dans la série éponyme, est décédé ce mercredi 11 février. Âgé de 48 ans, il se battait depuis plusieurs années contre un cancer colorectal.

Un premier choix porté sur un titre d'Alanis Morissette

Paula Cole et son désormais célèbre titre n’auraient pas dû connaître ce destin. À l’origine, les producteurs n’avaient pas choisi cette chanson. Ils avaient jeté leur dévolu sur Alanis Morissette et son titre Hand in My Pocket.

À cette époque, la chanteuse américaine était la nouvelle star des adolescents, ayant explosé dans les bacs grâce à son single You Oughta Know.

Un premier générique avait donc été enregistré avec la chanson d’Alanis Morissette. Mais les producteurs ont dû revoir leur plan : l’artiste en pleine ascension a refusé de céder les droits de son titre.

Le deuxième choix s’est donc porté sur la chanson de Paula Cole, qui venait de signer un tube aux États-Unis avec Where Have All the Cowboys Gone?

Une bonne pioche, puisque encore aujourd’hui les fans de la série continuent de fredonner cette chanson.