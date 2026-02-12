Julien Lieb en première partie d’Eros Ramazzotti

Julien Lieb s’offre un nouveau défi de taille. En pleine aventure dans “Danse avec les stars”, le chanteur de 26 ans va assurer la première partie d’Eros Ramazzotti à Bercy, sur la scène de l’Accor Arena de Paris. Une exposition exceptionnelle pour l’ancien finaliste de la “Star Academy”, qui poursuit son ascension à vitesse grand V.

Entre répétitions intensives pour l’émission de TF1 et préparation de ses concerts, Julien Lieb doit jongler avec un emploi du temps particulièrement chargé. Sa participation à “Danse avec les stars” l’a déjà contraint à reporter plusieurs dates de tournée. « Je ne pouvais pas être à deux endroits en même temps », a-t-il confié, assumant ses choix malgré les critiques. Mais cette première partie d’Eros Ramazzotti à Bercy représente une opportunité qu’il ne pouvait laisser passer.

Julien Lieb aux côtés d’Eros Ramazzotti à Bercy

Ce 14 février, l’Accor Arena vibrera au rythme des tubes d’Eros Ramazzotti, icône de la chanson italienne. L’artiste célèbre notamment les 40 ans de “Une storia importante”, titre emblématique révélé au festival de Sanremo en 1985. Pour Julien Lieb, ouvrir le concert d’Eros Ramazzotti à Bercy constitue un symbole fort.

Cette collaboration n’arrive pas par hasard. Le jeune chanteur a récemment partagé le duo “La dernière chanson” avec Laura Pausini, renforçant ainsi ses liens avec le public italien. Dans la foulée, il a dévoilé “Se solo”, adaptation italienne de son titre “Autrement”, confirmant son ambition de s’exporter au-delà des frontières françaises.

Sur Instagram, Julien Lieb n’a pas caché son émotion : « Ce n’est pas tous les jours qu’on ouvre pour une légende ». Être en première partie d’Eros Ramazzotti à Bercy marque une nouvelle étape dans sa carrière, déjà bien lancée. Après le succès de ses singles et ses prestations remarquées à la télévision, il s’offre une vitrine prestigieuse devant des milliers de fans.

Entre télévision et scène, Julien Lieb confirme qu’il est l’un des jeunes talents à suivre de près. Et cette première partie d’Eros Ramazzotti à Bercy pourrait bien accélérer encore un peu plus son envol.