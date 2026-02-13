Florent Pagny reste prudent en tournée face au cancer

Florent Pagny a repris la route. Le 28 janvier dernier à Aix-en-Provence, le chanteur de 64 ans a lancé sa nouvelle tournée baptisée “Le Retour”. Un nom symbolique pour l’artiste, contraint d’annuler sa tournée des 60 ans après l’annonce de son cancer du poumon. Aujourd’hui, Florent Pagny avance avec prudence, pleinement conscient que sa santé fragile reste une réalité quotidienne.

Sur scène, l’émotion était palpable lors des premières dates. En ouvrant le concert avec “Ma liberté de penser”, il a tenu à remercier son public fidèle, qui l’a soutenu durant son combat contre le cancer. Avec son humour habituel, il a glissé : « J’aurais pu arriver du plafond en volant mais j’ai plus l’âge ! ». Derrière la légèreté, la lucidité demeure.

Car Florent Pagny le sait : son cancer n’est jamais totalement derrière lui.

Florent Pagny lucide face au cancer

Dans une interview accordée à Gala, Florent Pagny évoque sans détour sa santé fragile. « Je suis toujours dépendant de cette bêtise-là », confie-t-il, parlant de son cancer. Après avoir connu une rémission puis une rechute, le chanteur reste sous étroite surveillance médicale. Tous les trois mois, il passe des examens pour contrôler l’évolution de la maladie.

L’immunothérapie qu’il suivait n’a pas donné les résultats espérés. Pour autant, Florent Pagny ne cède pas à la panique. « Ça ne me fait pas plus peur que ça », assure-t-il, fidèle à son tempérament combatif. S’il a arrêté certains traitements, il continue d’adapter son mode de vie à sa santé fragile.

Cette vigilance se traduit aussi dans l’organisation de sa tournée. Afin de limiter la fatigue, Florent Pagny reste plusieurs jours dans une même ville pour éviter les déplacements incessants. Son entourage souligne également sa discipline : sport, alimentation équilibrée, repos… tout est pensé pour préserver ses forces face au cancer.

Autre conséquence de cette prudence : il ne rencontre plus les fans après les concerts. « J’ai un mot du docteur », a-t-il expliqué sur scène, préférant éviter les risques d’infection. Une décision difficile mais nécessaire pour protéger sa santé fragile.

Malgré ces contraintes, Florent Pagny continue d’arpenter les Zénith et les Arenas, avec même une résidence prévue à l’Olympia. Une manière de prouver que, face au cancer, la passion de la scène reste intacte.