Britney Spears serait-elle entrain de prendre sa retraite ?
Publié : 12 février 2026 à 10h37 par Elodie Quesnel
La chanteuse américaine aurait vendu son catalogue musical pour un montant de 200 millions de dollars. Une vente qui pourrait marqué le retrait de Britney Spears du monde de la musique.
Britney Spears serait-elle en train de prendre sa retraite ? Plusieurs médias américains ont annoncé que la chanteuse aurait vendu son catalogue musical pour un montant avoisinant les 200 millions de dollars à la société Primary Wave.
Désormais, si la vente est bien confirmée, les revenus générés par les écoutes de ses titres reviendront à Primary Wave. Il s’agit de l’un des principaux acteurs de ce marché, détenant notamment des droits sur les œuvres de Whitney Houston, Bob Marley ou encore Prince.
D’autres artistes ont déjà vendu leur catalogue ces dernières années, comme Shakira, Bob Dylan ou encore Kiss. Une décision souvent motivée par la volonté de percevoir immédiatement une somme conséquente, plutôt que de gérer sur le long terme l’exploitation de leurs œuvres, notamment à l’ère du streaming.
Britney Spears tire t-elle un trait sur sa carrière avec cette vente ?
Après avoir été sous tutelle pendant treize ans, entre 2008 et 2021, Britney Spears reprend la main sur sa carrière, mais aussi sur ses affaires financières. Les fans espèrent un retour depuis cinq ans, mais l’artiste de 44 ans semblerait plutôt être dans un état d’esprit tourné vers un retrait du monde de la musique.
Même si cette dernière avait laissé entrevoir un léger espoir ces dernières semaines, en affirmant qu’elle ne se produirait plus jamais aux États-Unis tout en suggérant qu’elle pourrait chanter avec son fils Jayden en Australie ou au Royaume-Uni.