Britney Spears serait-elle entrain de prendre sa retraite ?

Britney Spears serait-elle en train de prendre sa retraite ? Plusieurs médias américains ont annoncé que la chanteuse aurait vendu son catalogue musical pour un montant avoisinant les 200 millions de dollars à la société Primary Wave.

Désormais, si la vente est bien confirmée, les revenus générés par les écoutes de ses titres reviendront à Primary Wave. Il s’agit de l’un des principaux acteurs de ce marché, détenant notamment des droits sur les œuvres de Whitney Houston, Bob Marley ou encore Prince.

D’autres artistes ont déjà vendu leur catalogue ces dernières années, comme Shakira, Bob Dylan ou encore Kiss. Une décision souvent motivée par la volonté de percevoir immédiatement une somme conséquente, plutôt que de gérer sur le long terme l’exploitation de leurs œuvres, notamment à l’ère du streaming.