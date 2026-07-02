Angleterre : un garçon de 11 ans découvre une dent vieille de 1,8 million d'années

Une simple promenade en famille sur une plage britannique s'est transformée en une découverte paléontologique exceptionnelle.

En mai dernier, Charlie, un jeune Anglais de 11 ans, a mis au jour un fossile rarissime alors qu'il se promenait avec ses parents sur la plage d'East Lane, en Angleterre. Au cours de leur balade, la famille remarque une roche à l'apparence inhabituelle. Sa texture et sa forme intriguent immédiatement les promeneurs, qui décident de la ramasser afin de l'examiner de plus près. Très vite, les spécialistes confirment qu'il ne s'agit pas d'une simple pierre, mais d'une impressionnante dent fossilisée.

Les analyses révèlent qu'il s'agit d'une molaire supérieure gauche appartenant à un Anancus avernensis, un proboscidien aujourd'hui disparu, considéré comme l'un des ancêtres de l'éléphant de savane africain. Une découverte particulièrement rare, qui permet d'en apprendre davantage sur les espèces ayant peuplé l'Europe il y a plusieurs millions d'années.

La dent est estimée à environ 1,8 million d'années. D'une largeur d'une dizaine de centimètres, soit à peu près la taille d'un poing, elle présente un état de conservation remarquable. Son émail est resté intact grâce au processus naturel de minéralisation qui s'est déroulé au fil des centaines de milliers d'années, préservant ainsi de nombreux détails de ce fossile exceptionnel.

Selon les experts, cette trouvaille est liée à l'érosion progressive des falaises de Red Crag, un site géologique réputé pour sa richesse en fossiles. Sous l'effet des intempéries et des marées, les falaises libèrent régulièrement des vestiges enfouis depuis des millions d'années, offrant parfois aux promeneurs la chance de faire des découvertes spectaculaires.