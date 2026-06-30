Tayc collabore avec le streamer Anyme pour sortir un single festif
Publié : 30 juin 2026 à 12h08 par Robin LECOMTE
Tayc a rendu visite au streamer Anyme lors d’un de ses lives déjanté. Les deux artistes ont collaboré pour créer le single Réanymé, disponible depuis le 18 juin. Un titre solaire et dansant qui va rythmer l’été.
Tayc ne s’arrête jamais. Après avoir été jury de The Voice, sorti son album Joÿa et organisé une série de concert, le chanteur a encore dévoilé un nouveau single, jeudi 18 juin. Cette fois, il n’est pas tout seul, c’est avec le streamer Anyme023 qu’il collabore sur Réanymé, un titre calibré pour être le hit de l’été.
Les deux artistes se sont retrouvés lors d’une session live d’Anyme et en ont profité pour créer leur single. Pour Réanymé,Tayc et Anyme ont choisi une production afrobeat, que Tayc maîtrise parfaitement. Une rediffusion du live est toujours disponible, sur laquelle on peut les voir créer le titre de A à Z. Le résultat : un titre dansant et solaire qui va faire danser la France tout l’été.
Il faut dire qu’Anyme n’est pas étranger au secteur musical, le vidéaste a déjà collaboré avec plusieurs chanteurs comme Méryl, Houdi ou sur le projet du GP Explorer. Cette nouvelle collaboration aux côtés de Tayc coulait donc de source. Elle vient également compléter l’univers de Joÿa, un mois après sa sortie.