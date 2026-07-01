Indochine annonce 9 derniers concerts de l'Arena Tour

Alors que beaucoup pensaient l'Arena Tour définitivement terminé, Indochine crée la surprise en annonçant une ultime série de concerts. Le groupe emmené par Nicola Sirkis remontera sur scène à l'automne 2026 pour 9 derniers concerts répartis entre la France, la Belgique et la Suisse.

Cette annonce intervient quelques mois après la fin d'une tournée record. Avec près de 1,5 million de spectateurs réunis à travers 110 dates, l'Arena Tour est devenue la plus importante tournée jamais réalisée par un artiste français dans des salles de spectacle. Portée par l'album Babel Babel, certifié à plus de 300 000 exemplaires, elle a marqué un nouveau sommet dans la carrière d'Indochine.

Le groupe débutera cette ultime série de concerts à La Seine Musicale à Paris, où trois représentations sont prévues les 26, 27 et 28 novembre 2026. Les fans auront ainsi l'occasion de retrouver Indochine dans une salle beaucoup plus intimiste que les grandes arénas habituellement fréquentées par le groupe.

Les 9 derniers concerts d'Indochine en 2026

Après Paris, Indochine prendra la direction de Bruxelles pour trois concerts programmés au Forest National les 8, 9 et 10 décembre. La tournée s'achèvera ensuite en Suisse avec trois dernières dates à la Geneva Arena, les 15, 16 et 17 décembre.

Cette ultime tournée accompagnera également la sortie de la captation officielle de l'Arena Tour, attendue le 20 novembre en DVD, Blu-ray, CD et vinyle. Les spectateurs pourront ainsi revivre le concert enregistré lors des dernières dates parisiennes.

Les billets pour ces 9 derniers concerts seront mis en vente le 6 juillet à 10 heures sur le site officiel d'Indochine et dans les points de vente habituels. Comme pour les précédentes dates, la demande devrait être particulièrement forte.

Fidèle à sa politique, le groupe devrait conserver une grille tarifaire accessible afin de permettre au plus grand nombre d'assister à ce dernier rendez-vous. Ces neuf concerts marqueront ainsi la conclusion définitive de l'une des tournées les plus marquantes de l'histoire du rock français.