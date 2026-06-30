Pierre de Maere annonce « Ave de Maere », son deuxième album

L'attente est enfin terminée. Plus de trois ans après le succès de Regarde-moi, Pierre de Maere a officialisé la sortie de son deuxième album. Baptisé Ave de Maere, ce nouveau projet sera disponible le 25 septembre 2026. Une annonce qui marque le début d'une nouvelle ère pour le chanteur belge, déjà portée par deux singles.

C'est sur ses réseaux sociaux que Pierre de Maere a levé le voile sur son nouvel opus, accompagné du message énigmatique, « Ave de Maere, à la conquête du monde et de moi-même. » Après les récits parfois fantasmés de Regarde-moi, l'artiste semble cette fois se tourner vers des chansons plus personnelles.

Pour faire patienter son public, Pierre de Maere a déjà dévoilé deux singles bien différents Je pense à vous, et J’aurais fini par te plaire. Ces premiers extraits donne un avant-goût d'un projet qui devrait mêler émotion, second degré et flamboyance.

Les fans n'ont désormais plus qu'à patienter jusqu'au 25 septembre pour découvrir les douze titres qui composeront ce nouveau chapitre.