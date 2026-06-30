Bastiaan publie son premier single depuis sa sortie de la Star’Ac

Il se jette dans le grand bain. L’ancien candidat de la Star Academy Bastiaan lance officiellement sa carrière de chanteur avec son premier single Château, disponible depuis le 26 juin.

Pour ce premier titre, Bastiaan plonge en introspection et se livre, à travers son texte, sur sa construction personnelle et son for intérieur. Porté par une production pop, il laisse transparaître ses faiblesses, ses doutes, mais aussi son envie d’avancer pour réaliser ses rêves. Une introspection qui passe par la métaphore du château, joli clin d’œil à son aventure télévisée.

Pour compléter l’univers de ce single, Bastiaan en a également dévoilé le clip. Il s’est entouré d’une troupe de danseurs afin de livrer une vidéo débordante d’énergie. Pour accompagner le texte, le clip tourne autour d’un château gonflable perdu au milieu d’un hangar désaffecté. À travers des plans dynamiques et variés, le réalisateur Isaiah Wilson fait transparaître les différentes émotions qui traversent Bastiaan.

Après une longue tournée à travers la France, entouré de ses acolytes de la Star’Ac, Bastiaan dévoile enfin un petit bout de sa direction artistique. Nul doute que la suite ne devrait pas tarder à arriver.