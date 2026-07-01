Des planètes aussi légères que de la barbe à papa

Une découverte pour le moins étonnante vient d'être annoncée par une équipe d'astronomes.

Deux planètes géantes, nommées TOI-791b et TOI-791c, situées à environ 1 110 années-lumière de la Terre, intriguent les scientifiques par une caractéristique hors du commun : leur densité est si faible qu'elles sont comparées à de la barbe à papa.

Ces mondes, qualifiés de « super-enflés », comptent parmi les objets les plus mystérieux observés en dehors de notre système solaire. Malgré leur taille imposante, leur matière est extrêmement diffuse. Les chercheurs estiment que leur densité est comparable à celle d'une noisette de mousse à raser tout juste sortie de son aérosol. À titre de comparaison, Jupiter, pourtant déjà composée majoritairement de gaz, est jusqu'à 35 fois plus dense que ces deux étonnantes planètes.

Pour l'instant, les scientifiques disposent de peu d'informations sur ces géantes hors normes. Les prochaines observations, qui seront réalisées grâce au télescope spatial James Webb de la NASA, devraient permettre de mieux comprendre leur composition, leur atmosphère et leur mode de formation. Les premières analyses suggèrent qu'elles seraient constituées principalement d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments les plus abondants de l'Univers.

Les planètes « super-enflées » restent extrêmement rares. Les astronomes pensent qu'elles se forment dans le disque de gaz et de poussière qui entoure une jeune étoile. Dans certaines régions de ce disque, où le gaz est beaucoup plus abondant que les particules solides, les planètes pourraient accumuler une immense enveloppe gazeuse sans pour autant devenir très denses. Ce scénario expliquerait leur taille impressionnante malgré leur faible masse volumique.

Cette découverte pourrait ainsi aider les chercheurs à mieux comprendre les différentes étapes de la formation des systèmes planétaires et les conditions qui permettent l'apparition de ces géantes atypiques.