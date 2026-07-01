Tove Lo et Stromae dévoilent le clip de leur single « des fleurs »

Après avoir surpris leurs fans avec leur duo, Tove Lo et Stromae illustrent leur single. Les deux artistes viennent de dévoiler le clip de des fleurs, un morceau qui réunit leurs univers singuliers et annonce l'arrivée du prochain album de la chanteuse suédoise. À la fois élégant, sensuel et visuellement soigné, le clip accompagne l'une des collaborations pop les plus inattendues de l'année.

Dévoilé le 30 juin, le clip de des fleurs mise sur une esthétique rétro et immersive. Réalisé par Melchior Leroux, qui a déjà collaboré avec Théodora, Ayra Starr ou Sébastien Tellier, il mélange images de synthèse et prises de vue réelles. Une recette qui permet de créer un univers romantique et surréaliste dans lequel se fondent les deux chanteurs comme des illusions. Avec cette esthétique des années 1900, on se croirait presque dans un film en couleurs de Georges Mélies, amplifié par le jeu muet des danseurs et les couleurs pâles.

Le morceau alterne les couplets en anglais de la chanteuse et les passages en français de Stromae, créant un dialogue entre deux visions de l'amour, du désir et de la séduction. Sur une production électro-pop minimaliste, les deux voix se répondent avec naturel et donnent naissance à un titre aussi dansant qu'intime.

Avec des fleurs, Tove Lo poursuit le lancement de son prochain album ESTRUS de la plus belle des manières, tandis que Stromae signe une nouvelle collaboration internationale remarquée. Ce duo risque bien de rester dans les playlists tout l'été.