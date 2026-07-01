Zara Larsson annule son clip inédit avec Shakira

Les fans de Zara Larsson espéraient découvrir l'un des clips les plus attendus de l'année. Il n'en sera finalement rien. La chanteuse suédoise l’a confirmé auprès d’une radio britannique. Le clip avec Shakira tourné pour leur duo Eurosummer ne sera pas diffusé.

Présent sur Girls Trip, la réédition du 5e album de Zara Larsson, Eurosummer réunit la star suédoise et l'icône colombienne dans un titre aux accents estivaux. Pour accompagner cette collaboration, les deux artistes avaient même participé au tournage d'un clip, dont quelques photos avaient été dévoilées sur les réseaux sociaux.

https://x.com/ShakiraVerse/status/2045987077720862941?s=20

Mais malgré ces premières images prometteuses, la vidéo restera dans les cartons. Interrogée sur cette disparition, Zara Larsson a expliqué que le problème ne venait ni de Shakira, ni de l'équipe de production, mais simplement de son propre ressenti face au résultat final.

Zara Larsson espère toujours un nouveau clip avec Shakira

Selon la chanteuse, le clip avec Shakira existait bel et bien, mais le rendu ne correspondait pas à ses attentes. Refusant de publier une vidéo qu'elle ne jugeait pas à la hauteur de l'événement, Zara Larsson a préféré prendre la décision de l'annuler.

L'artiste insiste sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas d'un désaccord avec Shakira. Au contraire, elle affirme être particulièrement honorée d'avoir pu collaborer avec l'interprète de Hips Don't Lie, qu'elle considère comme une véritable légende de la pop mondiale.

Pour Zara Larsson, il était important que cette rencontre artistique bénéficie d'un support visuel exceptionnel. Elle explique ne pas avoir voulu sortir le clip uniquement pour le prestige d'apparaître aux côtés de Shakira, estimant que leur duo méritait beaucoup mieux.

La chanteuse garde toutefois espoir. Si leurs emplois du temps le permettent, elle aimerait tourner une nouvelle vidéo pour accompagner Eurosummer dans les prochains mois.

En attendant, les fans devront se contenter de la version audio du morceau. Malgré l'absence de clip, Zara Larsson assure qu'elle reste très attachée à cette chanson et n'exclut pas qu'un nouveau projet commun avec Shakira voie finalement le jour.